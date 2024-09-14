حسن الرداد يوضح معلومات خاطئة عن مسلسله الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم حسن الرداد حقيقة ما تردد أخيرًا حول اسم مسلسله الرمضاني الذي سيجمع بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

ونفى حسن الرداد، أن مسلسله الجديد يحل اسم “حق آدم”، مؤكدًا أن العمل سيخوض به دراما رمضان ٢٠٢٥ وهو مكون من ١٥ حلقة إنتاج أحمد السبكي.

وأضاف الرداد، أنه مسلسل كوميدي وحتى الآن لم يستقر على مخرج العمل، نافيًا ما تردد عبر السوشيال ميديا عن إسناد مهمة الإخراج إلى خالد مرعي.

حسن الرداد يستعد لفيلم سينمائي:

جدير بالذكر أنه بعد عودة حسن الرداد، من إجازته الصيفية سوف يبدأ على الفور للتحضير لفيلمه الجديد، الذي يعكف حاليًا على قراءته تمهيدًا لعرضه خلال إجازة منتصف العام.

آخر أعمال حسن الرداد وإيمي سمير غانم:

كان عُرض أخيرًا للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مسرحية "التلفزيون"، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، وذلك أيام 16 و17، و18 أغسطس الماضي.

قصة مسرحية “التلفزيون”:

تدور أحداث مسرحية “التلفزيون” حول حفظي وكروانة، اللذين يجدان نفسيهما في تلفزيون سحري، ويتصارعان مع ديزني، لديهم عم يقدم له الهدايا ويكتشفون معه أشياء جديدة، من بينها ريموت قديم يمكنهم من خوض تجارب حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية التلفزيون أول تعاون مسرحي بين حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم:



تعد مسرحية التلفزيون التعاون المسرحي الأول بين حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، كما يشارك فيها كل من: أوس أوس، سليمان عيد، محمود حافظ، وغيرهم.