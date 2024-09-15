شكرا لقرائتكم خبر عن "الوثائقية" تحتفي بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه مجموعة متنوعة من الأعمال الوثائقية التي توثق جوانب من حرب السادس من أكتوبر1973.

وتسجل بعض بطولات الجيش المصري العظيم، على أن يبدأ عرضها على شاشة "الوثائقية" بدء من اليوم الاحد الخامس عشر من سبتمبر، وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2024.

وتتنوع تلك الأعمال بين الأفلام الوثائقية، والسلاسل الخاصة، التي أُنتجت للاحتفاء بمرور أكثر من نصف قرن على النصر المجيد، وتوثق معارك وعمليات عسكرية مهمة أسهمت في تكبيد العدو خسائر فادحة، وإعادة الأراضي المصرية المحتلة، ورفع العلم المصري فوقها عاليًا خفاقًا.

وتستعرض بعض الأعمال سير قادة النصر وبطولاتهم، وشهادات عدد من الضباط والجنود ممن كانوا على جبهة القتال، وتلقي الضوء كذلك على دور الفن المصري الداعم لبلاده، والموثق لانتصارات جيشه في تلك السنوات.