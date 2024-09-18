الدفاع المدني أنهى عمليات الاطفاء في الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت

تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي كانت قد اندلعت داخل منازل في حارة حريك والغبيري والشويفات والرمل العالي والجاموس. وتستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.

وتوازيًا عمل العناصر على نقل 3 مواطنين اصيبوا بضيق في التنفس جراء الدخان الناتج عن الحريق في الغبيري، إلى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.

كما تمكن عناصر الدفاع المدني، من إخماد النيران التي اندلعت داخل منزل في حوش الرافقة، وآخر في تمنين الفوقا، وداخل منزل ومستودع في كل من : قصرنبا والنبي شيت.

وتوازيا عمل العناصر على نقل جريح عن طريق عام تمنين واخر من بدنايل الى مستشفى رياق الحكومي.