أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث ثانٍ لحصيلة موجة التفجيرات الإسرائيلية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفيها أن أربعة عشر شخصا قد استشهدوا وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح".
وفي وقت سابق من اليوم، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بعد تفجيرات طالت أجهزة بيجرر في عدوان إسرائيلي يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 14 شهيدًا وأكثر من 450 مصابًا في تحديث لحصيلة موجة التفجيرات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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