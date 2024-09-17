ألاحتفال بأروع إنجازات التّلفزيون في حفل توزيع جوائز “إيمي”… إليكم القائمة الكاملة للفائزين

إحتفلت جوائز إيمي بنسختها السّادسة والسّبعين بأروع الإنجازات التّلفزيونيّة في العام الماضي.

أقيم الحفل، الذي استضاف نجمَي فيلم “Schitt’s Creek”، يوجين ودان ليفي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، بحضور كوكبة من المشاهير.

كانت ملحمة FX التاريخية “Shogun” هي الرّائدة في قائمة أكبر عدد من التّرشيحات، التي سجّلت أرقامًا قياسيّة بـخمسة وعشرين ترشيحًا، بما في ذلك أفضل مسلسل دراميّ.

أمّا جمهور مسلسل “The Bear” فقد فاز بستّ جوائز من أصل ثلاثة وعشرين ترشيحًا.

ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين مسلسل “Only Murders in the Building” من إنتاج Hulu (واحد وعشرين ترشيحًا)، و”True Detective: Night Country” من إنتاج HBO (تسعة عشر ترشيحًا)، والدّراما الملكيّة “The Crown” من إنتاج Netflix (تسعة عشرَ ترشيحًا).

كما عاد فيلم “The Crown” إلى دائرة الضّوء بعدما حصلت إيميلدا ستونتون وإليزابيث ديبيكي على ترشيحات تمثيليّة عن تجسيدهما لشخصيّة الملكة إليزابيث الثّانية والأميرة ديانا.

تصدرت Netflix إجمالي الترشيحات بـ ١٠٧ بالمئة، تليها FX بـ 93، ٠ بالمئةوHBO بـ ٠،٩١ بالمئة وApple TV+ بـ٧٢. بالمئة

عُرض الحفل مباشرة على قناة ABC، وتمّ بثّه عبر منصّات مثل Hulu+ Live TV، وYouTube TV، وFuboTV.

إليكم قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز “إيمي أووردز”.

أفضل مسلسل دراميّ مسلسل Shōgun .

أفضل مسلسل كوميديّ مسلسل Hacks بموسمه الثّالث.

أفضل مسلسل قصيرBaby Reindeer .

هيرويوكي سانادا، أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ عن دوره في مسلسل Shōgun .

آنا سواي، أفضل ممثّلة في مسلسل دراميّ عن دورها في مسلسل Shōgun.

ريتشارد جاد، أفضل ممثّل في مسلسل قصير عن دوره في Baby Reindeer.

جودي فوستر، أفضل ممثّلة عن دورها في مسلسل True Detective: Night Country . وتُعد هذه الجائزة هي الأولى لها ضمن جوائز الإيمي.

إيبون موس باتراش، أفضل ممثّل مساعد في مسلسل كوميديّ عن دوره في مسلسل The Bear بموسمه الثّاني.

بيلي كرودوب، أفضل ممثّل مساعد في مسلسل دراميّ عن دوره في مسلسل The Morning Show بموسمه الثّالث.

جيريمي ألين وايت، أفضل ممثّل في مسلسل كوميديّ عن دوره في مسلسل The Bear بموسمه الثّاني.

ليزا كولونزاياس، أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل كوميديّ عن دوره في مسلسل The Bear بموسمه الثّاني.

إليزابيث ديبيكي، أفضل ممثّلة مساعدة عن دورها للأميرة ديانا في المسلسل الدّراميّ The Crown .

جين سمارت، أفضل ممثّلة في مسلسل كوميديّ عن دورها في مسلسل Hacks.

جيسّيكا جانينغ، أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ عن دورها في المسلسل القصيرBaby Reindeer .

ستيفين زيليان، أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ عن إخراجه للمسلسل القصير Ripley .

أفضل كتابة في مسلسل كوميديّ مسلسلHacks وتحديدًا عن الحلقة التي حملت عنوان “Bulletproof”.

لامورن موريس، أفضل ممثّل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيونيّ عن دوره في المسلسل Fargo .

أفضل كتابة في مسلسل دراميّ مسلسل Slow Horses بموسمه الثّالث عن الحلقة التي حملت عنوان “Negotiating With Tigers”.

ريتشارد جاد، يفوز بجائزة أفضل كتابة في مسلسل قصير عن كتابة مسلسل Baby Reindeer .

كريستوفر ستور، أفضل إخراج في مسلسل كوميديّ عن إخراجه لحلقة “Fishes” من مسلسل The Bear بموسمه الثّاني.

فريدريك أوه توي، أفضل إخراج في مسلسل دراميّ عن إخراجه للحلقة التي حملت عنوان “Crimson Sky” من مسلسلShōgun .

كم تبلغ قيمة جائزة إيمي؟

لا يحصل الممثّل على جائزة ماليّة عند فوزه بجائزة إيمي. وبدلًا من ذلك، يحصل على تمثال إيمي الصّغير (يبلغ سعره أربعمئة دولار)، وهو رمز تقدير لمساهماته البارزة في صناعة التّلفزيون.

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يعتبر الحصول على جائزة إيمي إنجازًا مرموقًا في مجتمع التّرفيه، الذي يمكن أن يساهم في زيادة الفرص والتّقدم الوظيفيّ للعاملين في الصّناعة، ولكنّ الحصول على جائزة إيمي لا يرتبط مباشرة بأيّة مكافأة ماليّة.