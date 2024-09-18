أحمد رزق ينضم لأسرة " سيد الناس "

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الفنان أحمد رزق، لأسرة مسلسل سيد الناس ، بطولة عمرو سعد، ومقرر أن تبدأ تصوير أحداثه في شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لعرضه ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025 .

كما انضمت الفنانة إيمان العاصي، آخيرًا لأسرة مسلسل سيد الناس، بطولة النجم عمرو سعد، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025 .

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل سيد الناس، خلال الفترة المقبلة حتى يتم عرضه في رمضان، إذ مقرر أن ينتهي التعاقد مع باقي أبطاله .

مسلسل سيد الناس، من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التيمة التي اعتاد عمرو سعد على تقديمها في السنوات الأخيرة ويحقق بها نجاحات عديدة، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال سيد الناس



والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

وشارك مؤخرا الفنان أحمد رزق في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض،أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن ناحية أخرى ينشغل عمرو سعد خلال الفترة الحالية بتصوير فيلم الغربان، والذي تدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، تحديدًا في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وقت معركة روميل في العلمين وهزيمة ألمانيا، ويدور العمل في إطار أكشن تشويقي، وتم تصوير العمل في أكثر من دولة، ويعد الأضخم إنتاجيًا في السينما المصرية، ويحتوي على عدد من مشاهد الأكشن، التي نُفذت بشكل يفوق مشاهد الأكشن في أفلام هوليوود.

ويظهر عمرو سعد بشخصية إمام بلزاك، بينما تجسد مي عمر شخصية تدعى أهارا وهي قائدة جيوش الغربان، وتجمعهما عداوة تتحول لقصة حب، ويشارك في العمل إلى جانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصري، والعمل من إخراج ياسين حسن.