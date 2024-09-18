أعمال الزمن الجميل مع فرقة كوكب الشرق النسائية في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربى وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 19 سبتمبر على المسرح الصغير، وذلك فى إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الفنون.



يتضمن البرنامج باقة من أعمال الزمن الجميل منها " زورونى كل سنة مرة ،هو ياهوى،فى يوم وليلة ،سلم على،الحلو فى الفرانده، ياتمر حنة ، من حبى فيك ياجاري، سألوني الناس، يا ورد على فل وياسمين،للصبر حدود " أداء نهى المصرى، مريم هانى ،ملك هانى،كريستينا،لميس امين ، فاطمة مثنى،نورهان ،اسماء الجمل بجانب فقرة للعزف المنفرد على آلة القانون أداء الدكتورة مها العربى.

تعد "فرقة كوكب الشرق النسائية" واحدة من الفرق الفنية المميزة تضم عدد من العازفات والمطربات الموهوبات وتقدم الوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، مع إبراز دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا