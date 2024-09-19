مايا جاما تستعرض مجموعة حقائب يدها الفاخرة..وقيمتها تخطت الـ 100 ألف جنيه إسترليني

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المذيعة وعارضة الأزياء بريطانية مايا جاما عن مجموعة من حقائب اليد المصممة التي تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 100 ألف جنيه إسترليني في خزانة ملابسها الفاخرة، لكنها قالت إنها بالكاد تستخدمها.



حققت جاما، البالغة من العمر 30 عاماً، الملايين على مر السنين من خلال حملات الموضة والجمال وانتقلت إلى مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة لمحة عن مجموعتها الخاصة.

من Hermès وChanel إلى Louis Vuitton، شاركت مايا لقطات من أرفف الحقائب في منزلها، حيث تقدر قيمة المجموعة بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

ومع ذلك، تضمنت مجموعتها ثلاث حقائب Hermès، والتي يمكن أن يتراوح سعرها من 20 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية الحقيقية يمكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير.