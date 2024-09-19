- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - كشفت المذيعة وعارضة الأزياء بريطانية مايا جاما عن مجموعة من حقائب اليد المصممة التي تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 100 ألف جنيه إسترليني في خزانة ملابسها الفاخرة، لكنها قالت إنها بالكاد تستخدمها.
حققت جاما، البالغة من العمر 30 عاماً، الملايين على مر السنين من خلال حملات الموضة والجمال وانتقلت إلى مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة لمحة عن مجموعتها الخاصة.
من Hermès وChanel إلى Louis Vuitton، شاركت مايا لقطات من أرفف الحقائب في منزلها، حيث تقدر قيمة المجموعة بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.
ومع ذلك، تضمنت مجموعتها ثلاث حقائب Hermès، والتي يمكن أن يتراوح سعرها من 20 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية الحقيقية يمكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا جاما تستعرض مجموعة حقائب يدها الفاخرة..وقيمتها تخطت الـ 100 ألف جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.