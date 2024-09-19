Fendi تختار صبا مبارك .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - اختارت دار الأزياء العالمية فندي Fendi الممثلة المصرية صبا مبارك للمشاركة في أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية، استعداداً للاحتفال بالذكرى المئوية على تأسيس الدار، وذلك وسط مجموعة مختارة من نجوم العالم ومشاهير الموضة والأزياء.



بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة والرقي، وتبرز جمالها الفريد وسط مجموعة من النجمات العالميات سواء في الفن أو عالم الموضة، تنشر صبا مبارك على حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور توثق للحدث، وأتبعته بكلمة كتبت فيها "سعيدة جداً بوجودي في ميلانو مع فندي لحضور عرض الأزياء الخاص بربيع وصيف 2025. إنها أول مجموعة نسائية من احتفالهم بمرور مائة عام على تأسيس فندي.

يُذكر أن تصاميم المجموعة الجديدة من فندي لربيع وصيف 2025، مستوحاة من تصاميم مجموعة فندي لعام 1925، وهو العام الذي تأسست فيه فندي، لتجمع بين عالم الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، والملابس المشغولة يدوياً والمصنوعة آلياً، وملابس المساء وملابس النهار، في ارتقاء واحتفال بالحياة اليومية.

وعلى الصعيد الفني، كانت صبا مبارك قد حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الأخير 2024، من خلال مسلسل لحظة غضب، والذي جسدت دور البطولة فيه، وشارك معها محمد شاهين ومحمد فرّاج، وخارج الموسم الرمضاني من خلال مسلسل بين السطور الذي جسدت فيه دور البطولة أيضاً، وحقق أعلى نسبة مشاهدة على المنصة وتصدر ترند تويتر وقت عرضه.

ومن المنتظر أن تشارك صبا في السباق الرمضاني القادم 2025 من خلال بطولة مسلسل الوهم، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب التشويقي، من تأليف أيمن الشايب، وذلك بعد أن بدأت مؤخراً تصوير دورها في مسلسل وتر حساس، من بطولتها بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين.