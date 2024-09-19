سوف ألجأ للقانون.. الفنانة بشرى تحذر مستخدمي اسمها| تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الفنانة بشرى نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف ذكي، بالتحقيق فى استخدام اسمها للترويج لإحدى المسرحيات بعنوان “الأم العذراء”، وذلك دون علم منها.



ونشرت بشرى “ستوري” عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تطالب فيه نقابة المهن التمثيلية، بالتحقيق في استخدام اسمها للترويج لمسرحية قائلة: “إلى من يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لى والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل”.

وحذرت بشرى خلال الاستوري كل من يستخدم اسمها قائلة: “وأحذر إذا تم استخدام اسمي بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء، كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر، سوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ماهية هذه الجهة من الأساس”.

يذكر أن الفنانة بشرى طرحت مؤخرًا، أغنية "بيني وبينك كلمة"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.