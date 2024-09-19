افتتاح معرض على الأسفلت للفنان هاني راشد بجاليري مصر الأحد 

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل جاليري مصر موسمه الفني الجديد بمعرض للفنان هاني راشد تحت عنوان " على الأسفلت " يفتتح يوم الأحد 22 سبتمبر2024 في تمام السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.

وبهذه المناسبة قال الفنان محمد طلعت : "يجيد الفنان هاني راشد اللعب الاسقاطي على الأشياء معتمداً على الخيال الجامح الذي تنطلق منه فانتازيا المشهد التصويري لديه وذلك بعد إضفاء رؤيته وإحساسه الشخصي على هذه الأشياء، فهو يجيد كسر هيمنة العلاقات المألوفة لخلق مشاهد تم تحريفها وتجريدها من صفاتها الأصلية لتكتسب دلالات خيالية أرحب مثيرة للفكاهة وتجسد قدرته الإبداعية".

وكتب الناقد ياسر سلطان عن التجربة قائلا: "إذا أردنا الدخول إلى عالم الفنان هاني راشد علينا أولاً تقبل هذه المُبالغات البصرية التي تزخر بها أعماله، والتهيؤ لقدر لا بأس به من السخرية المرحة أو اللاذعة أحياناً .. لا بُد أن نُشير هنا كذلك إلى أن المحتوى الساخر في أعمال هاني راشد يخلو من الهزل، فهو محتوى يعتمد على المفارقة والتشويه والجمع بين المتناقضات. وأظن أن هذا هو السبب في افتتان الفنان بالشارع القاهري، فليس هناك مساحة أوفر حظاً بالتناقضات من شوارع هذه المدينة المهولة والمترامية الأطراف".

هاني راشد

بدأ الفنان هاني راشد مشواره ورحلته الفنية عام ١٩٩٥، ومنذ ذلك الوقت اتخذت أعماله أشكالًا متنوعة، حيث استخدم وسائل مختلفة مثل الفيديو، الطباعة، الرسم، التصوير، النحت وأعمال بوسائط متعددة. تعكس مشروعاته الفنية الضوء على حياته وتجاربه الشخصية، درس في استوديو الفنان محمد عبلة بدء من عام ١٩٩٤ ومنذ ذلك الوقت اجتهد في تنمية مهاراته بالإطلاع، الأبحاث والدراسة الشخصية، ويعتمد في الكثير من أعماله على الكولاج والتصوير الفوتوغرافي كمصدر للإلهام، ويستخدم السخرية والتشويه كأدوات بصرية للنقد وللتعبير عن أفكاره.

أقام هاني راشد العديد من المعارض الفردية، وعرضت أعماله دولياً في باريس، لندن، دبي، وفيينا. كما شارك في معارض جماعية في إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الدنمارك، هولندا، السويد، فنلندا، وغيرها، وتم اقتناء أعماله في متحف Tate Modern بإنجلترا، "متحف الفن المعاصر" ينتشوان، بالصين، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة كما عُرضت أعماله مرتين في Sotheby’s مؤسسة للمزادات العالمية في لندن، وشارك في بينالي ثيسالونيكي باليونان، وبينالي داكار بالسنغال وبينالي كيب تاون بجنوب أفريقيا، وبينالي الإسكندرية ويستمر المعرض حتى 9 أكتوبر 2024 بمقر الجاليري.