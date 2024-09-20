خاص وبالفيديو - نايله الخوري : لذلك تأثرت كثيراً .. وإستمرار عرض "كلو مسموح The musical" لكارول سماحة مرتبط بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "كلو مسموح The musical" للفنانة كارول سماحة كشفت المنتجة نايله الخوري في لقاء خاص مع موقع "الفن" عن التحديات التي واجهتها لخوض هذا العمل خاصة بسبب الأوضاع الأمنية التي يعيشها لبنان.



من ناحية أخرى تحدثت الخوري عن سبب تأثرها الكبير، كما صرحت الخوري عن عدد العروضات التي قد تتغير في حال لاقى هذا العمل المسرحي النجاح المتوقع، إضافة الى اسباب مرتبطة بالفنانة اللبنانية كارول سماحة والأبطال المشاركين إلى جانبها.

ووجهت الخوري كلمة للجمهور في نهاية اللقاء.

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