مات ديمون يدعم جنيفر لوبيز في معركة طلاقها من بن أفليك

يقال إن مات ديمون وجد صعوبة في دعم صديقه القديم بن أفليك أثناء طلاق الأخير المثير للجدل من جنيفر لوبيز.

وفقًا لأحد المطّلعين، كان “ديمون” صريحًا بشأن عدم موافقته على كيفيّة تعامل أفليك مع الانفصال، ووصف سلوكه بأنه “قاسٍ” ويصعب التّسامح معه.

أدّى الانفصال، الذي بدأته لوبيز بعد عامَين من الزّواج، إلى توترات بين نجمَي هوليوود ووُضع “ديمون” في موقف صعب.

كان ديمون، صديقًا مقربًا من كِلا أفليك ولوبيز، يميل بشكل متزايد نحو دعم لوبيز في أعقاب الطّلاق.

وبحسب ما ورد أصبحت الصّداقة بين ديمون ولوبيز أقوى، خاصّة أثناء إطلاق فيلمهما الأخير Unstoppable، الذي تمّ عرضه لأوّل مرّة في مهرجان تورونتو السّينمائيّ الدّوليّ. مع غياب أفليك بشكل ملحوظ عن الحدث، شوهد ديمون ولوبيز وهما يتبادلان محادثة صادقة. وذكرت مصادر قريبة من الممثلَين أن لوبيز تحدثت مع ديمون عن مشاعرها، معربة عن مدى الأذى الذي لحق بها من الطّلاق.

في حين أنّ ولاء دامون لأفليك لا يمكن إنكاره، إلّا أنّ نجم فيلم Good Will Hunting وجد صعوبة متزايدة في التّغاضي عن سلوك صديقه. وأوضح المُطّلع: “لقد كان مات دائمًا صديقًا مخلصًا لبن، لكنّه وجد تصرفات بن تجاه JLo قاسية بشكل لا يصدّق”. وأضاف: “إنّه لا يحاول التّدخّل، لكنّه يعتقد أنّ لوبيز تستحق المزيد من التّعاطف”.

من ناحية أخرى، لم يتقبّل بن أفليك انتقادات ديمون بشكل جيّد. وبحسب المصدر، يشعر أفليك بالإحباط من موقف ديمون، خاصّة بالنّظر إلى تاريخ الصّداقة الطويل بينهما. وأشار مصدر “إلى أنّ بن يشعر أن مات يجب أن يفهم موقفه وألّا يشير إلى أنّه مخطئ”.

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يبذل ديمون، العالق في المنتصف، قصارى جهده للحفاظ على صداقته مع كلّ من لوبيز وأفليك، على الرّغم من التّوتّرات المتزايدة. ومع ذلك، مع استمرار لوبيز في الاعتماد على ديمون للحصول على الدّعم العاطفيّ، يظل من غير الواضح ما إذا كانت علاقة ديمون مع أفليك ستخرج سالمة من هذا الاضطراب.