شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تعيش نشاطًا فنيًا في 2024 بفيلم و3 مسلسلات.. آخرها تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فني كبير تعيشه النجمة الكبيرة إسعاد يونس خلال عام 2024، فبجانب النجاح الكبير الذي تحققه بحلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على شاشة قناة dmc، تمكنت من تحقيق نجاحات مختلفة خلال العام من خلال السينما والدراما والإذاعة.

تيتا زوزو

حيث تنتظر إسعاد يونس اليوم عرض أولى حلقات مسلسلها الدرامي الجديد، "تيتا زوزو"، على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته أيضا كل من: إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

إنترفيو

إلى جانب ظهورها كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "انترفيو"، الذي يعرض حاليا على منصة watch it الإلكترونية بشكل حصري، ويقوم ببطولة العمل خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

عصابة عظيمة

كما عرض للنجمة إسعاد يونس في بداية العام فيلما بعنوان "عصابة عظيمة"، والذي شاركها بطولته كل من: محمد محمود، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، عنبة، أحمد عزمي، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

كامل العدد +1

وشاركت أيضا خلال الموسم الرمضاني الماضي 2024، في مسلسل "كامل العدد +1"، بشخصية "حياة"، والعمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، ألفت إمام، وغيرهم من الفنانين، فضلا عن مشاركتها في المسلسل الإذاعي سوبر فوزية.



إسعاد يونس في انترفيو