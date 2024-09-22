أنجلينا جولي مذهلة على غلاف مجلّة شهيرة في الذّكرى الثّامنة لطلاقها من براد بيت

تألّقت الممثّلة والمخرجة، أنجلينا جولي، يوم الجمعة، على غلاف مجلّة CR Fashion Book الذي يصادف أيضًا الذّكرى السّنويّة الثّامنة لتقديمها طلب الطّلاق من براد بيت.

بدت، الحائزة جائزة الأوسكار، جميلة بشعرها الأشقر المتطاير والمجعّد. كما شارك باكس ابن جولي بعض الصّور وراء الكواليس من جلسة التّصوير.

وفي داخل العدد، تحدّثت ممثّلة The Eternals عن عملها الجانبيّ، Atelier Jolie. معبّرة عن سعادتها بإطلاق العلامة التّجاريّة لأنّه من “المثير” رؤية ما يحدث عندما “يتعاون الفنّانون”.

وأشارت إلى أنّ والدتها الرّاحلة مارشلين برتراند كانت مصدر إلهام لها وقالت: “كانت والدتي شخصًا ذا تفكير عالميّ للغاية، وكثيرًا ما تحدثت معي عن الظلم”.

كما كشفت أنّها على الرّغم من إمكانيّة أن تكون جادّة، تتمتع أيضًا بجانب ممتع.

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وفي المجلّة أيضًا – التي يمكن طلبها مسبقًا – كشفت جولي أنّها لم تشاهد جميع أفلامها وأن بعض أولادها قد حصلوا على وشم بالفعل.