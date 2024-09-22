أشهر وأهم صناع الموسيقى والغناء في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - في حلقة استثنائية يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقتي الأربعاء والخميس المقبلين على قناة "ON"، أشهر وأهم صناع الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي خلال السنوات الماضية وهم الملحن الشهير عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع توما.

كواليس صناعة الأغاني

وتتحدث الإعلامية منى الشاذلي في الحلقة مع ضيوفها حول الكثير من كواليس صناعة الأغاني الشهيرة التي لاقت جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بالإضافة إلى مواقف وحكايات بين النجوم الأربعة في عالم الموسيقى والشعر والغناء.

يكشف الضيوف الأربعة للإعلامية منى الشاذلي عن مفاجآت تتعلق بأغان شهيرة قدموها مع مطربين كبار منهم عمرو دياب وشيرين ومحمد حماقي وغيرهم.

ويتناول اللقاء علاقة الصداقة بين النجوم الأربعة رغم التنافس في العمل والرغبة في نجاح كل منهم والتي لم تفسد علاقتهم مطلقًا.

كورال عين شمس

ويقدم اللقاء بمصاحبة كورال موسيقي من جامعة عين شمس الذي شارك ببعض الأغاني التي قدموها مؤخرًا وتفاعل معها الجمهور في الاستوديو، كما يتفاعل مع الحكايات والمواقف الكوميدية أو الصعبة التي واجهها كل منهم أو واجهوها معًا خلال مشوارهم في عالم الموسيقى والغناء.

ويشارك الضيوف معًا مع الإعلامية منى الشاذلي في فاصل من اللعب والمرح في جزء من اللقاء تنافسوا فيه على الفوز بمشاركة الجمهور الذي انقسم في تشجيع كل منهم أثناء اللعب.