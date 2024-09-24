بلقيس تتألق بإطلالة ساحرة في أسبوع الموضة في ميلانو

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اليمنية بلقيس، الأنظار خلال حضورها عرض مجموعة ربيع وصيف 2025، لـ "Versace".

وتألقت بلقيس خلال العرض، بفستان من توقيع الدار نفسها، جاء باللون الأسود، بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويلة تلامس الأرض، والفستان مزين بأحجار كريستالية براقة. كما تميز الفستان بشق من الخلف، وبحمالات رفيعة ومرصعة بالكريستال أيضاً.

وتزينت بلقيس بمجوهرات ثمينة، إذ اختارت قرطين مدورين يبلغ سعرهما 325 دولاراً أميركياً، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ من العلامة نفسها، يبلغ سعره 1300 دولار تقريبا.

واختارت بلقيس تسريحة شعر ناعمة، إذ تركته منسدلاً مع فرق جانبي، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

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