بروس ويليس في صور صادمة في آخر ظهور علنيّ له

في كلّ عيد ميلاد، تتابع أجهزة التّلفزيون في جميع أنحاء العالم مشاهدة جون ماكلين الذي يؤدي دوره بروس ويليس وهو يواجه الإرهابيّين في ناكاتومي بلازا في فيلم “Die Hard” عام ١٩٨٨، ولكن بعد مرور ستّة وثلاثين عامًا، ليس هناك سوى الحزن تجاه نجم الفيلم وهو يعاني الخرف، مع صور حديثة تكشف مدى سوء الحالة.

يكافح ويليس، المعروف أيضًا بأدواره في Pulp Fiction وUnbreakable وThe Sixth Sense، هذه الحالة منذ عام ٢٠٢٢، عندما تقاعد من التّمثيل إذ كشفت عائلته عن تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي في عام ٢٠٢٣. .

لقد انسحب إلى حدّ كبير من أعين الجمهور منذ ذلك الحين إذ تتجمع عائلته حوله، بما في ذلك زوجته السّابقة ديمي مور. ولكن تمّ التقاط صور نادرة للرّجل البالغ من العمر تسعة وستّين عامًا، إذ ظهر في مراحل متقدمة من الحالة.

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وقال مصدر لـ “رادار أونلاين”: “للأسف، يبدو بروس منتفخًا ومرتبكًا في هذه الصّور. ورؤيته على هذه الحال ووجهه متدلٍّ هي علامة كلاسيكيّة على مراحل متقدّمة من الخرف.

“من المحزن جدًّا رؤيته بهذه الطّريقة، لكنّه على الأقلّ يخرج ويتجوّل – ومثل هذا ضروري لمرضى الخرف لأنّه يبقيهم منخرطين في الحياة. آخر شيء يحتاجه هو الانعزال عن المجتمع في “أيّامه الأخيرة”.