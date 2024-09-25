بالصور- بعد غياب عامين .. بيلّا حديد مفاجأة أسبوع الموضة في باريس

عادت عارضة الأزياء العالميّة، ذات الأصول الفلسطينيّة، بيلاّ حديد، لأوّل مرّة إلى منصّة عرض الأزياء، بعد غياب امتدّ لمدة عامَين.

في التّفاصيل، أنّ “بيلّا”، شاركت في عرض أزياء إيف سان لوران، ضمن أسبوع الموضة في باريس، لمجموعة صمّمها أنتوني فاكاريلو لربيع وصيف ٢٠٢٥ .

فاجأت “بيلّا”، الحاضرين بإطلالتها الجذّابة، إذ إرتدت بذلة سوداء مع بنطلون مطابق وقميص أبيض وربطة عنق في مجموعة رفعت شعار موازاة المرأة وقوّتها وأناقتها.

حضر العرض باقة من المشاهير العالميّين أبرزهم، الممثّل الأميركيّ المصريّ الأصل رامي مالك والممثّلة الأميركيّة غوينيث بالترو.

نذكر أنّ آخر مرّة شُوهدت فيها “حديد” على المنصّة كانت في أكتوبر ٢٠٢٢ ، عندما سارت في عرض “ميو ميو” لربيع/صيف ٢٠٢٣.

خلال تلك الفترة أكّدت “حديد”، أنّ سبب غيابها هو معركتها مع مرض “لايم”، ورحلتها مع العلاج. إذ نشرت عبر “إنستغرام”، في شهر أغسطس من العام الماضي، منشورًا طمأنت فيه جمهورها إلى صحّتها قالت فيه أنّها بصحّة جيّدة بعد تجربة مؤلمة، مضيفةً أن المرض أثّر فيها وأدخلها في حالة لا يمكن تفسيرها.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّه تمّ إسقاط اسم العارضة بيلّا حديد مؤخّرًا، من العديد من العلامات التّجاريّة الشّهيرة حول العالم بسبب مواقفها الدّاعمة لغزّة. أحدثها حملة الانتقادات الشّرسة التي تعرّضت لها، بعد مشاركتها في احد إعلانات شركة”أديداس”، ما دفع الشّركة إلى الاعتذار من إسرائيل والتأكيد أنّ عارضة الأزياء بيلّا حديد ستُسحب من الحملة “بأثر فوريّ”.