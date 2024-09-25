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الامارات | خبر غير سار لجمهور ريال مدريد!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خبر غير سار لجمهور ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء، عن إصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء، في لكرة القدم التي انتهت بفوز الفريق الملكي 3-2، مشيراً إلى أنه سيغيب لفترة طويلة (لا تقل عن 3 أسابيع) عن الملاعب ما يعني غيابه عن ثلاث مباريات مهمة أبرزها أمام أتلتيكو مدريد في "ديربي مدريد"، الأحد المقبل.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد إصابته في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته".

يذكر أن مبابي (25 سنة) الذي لم يظهر بعد بالصورة المأمولة مع ريال مدريد منذ تعاقد النادي معه بداية الموسم الحالي، سجل الهدف الثاني بمرمى ديبورتيفو ألافيس، لكنه غادر أرض الملعب قبل 10 دقائق من نهاية للمباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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