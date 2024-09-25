الامارات | من الأجمل؟.. 3 أهداف سحرت الأنظار في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تسجيل 27 هدفاً في 6 مباريات، ومع ارتفاع نسبة التهديف علقت ثلاثة أهداف في الأذهان لروعتها وطريقة تنفيذها، ترصدها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

علي صالح "على الطاير"

قائد الوصل علي صالح يُسجل هدفا "على الطائرة" في مرمى النصر، من كرة مرتدة من دفاع العميد ليُسددها على يمين الحارس.

روعة فواز عوانة

قائد بني ياس فواز عوانة يسجل هدفاً رائعاً في مرمى عجمان بتسديدة ساحرة بظهر القدم بعد جملة ملعوبة، وبتمريرة سحرية من زميله سهيل النوبي.





"ضربة" محمد رضا

لاعب خط وسط العروبة محمد رضا، يستغل ضربة ثابتة من خارج الصندوق لتخترق الحائط البشري وتستقر في المكان الخال من الحارس.

