بعد وضع مولودها الأوّل، هل تعود بطلة مسلسل “فتاة النافذة” إلى الشّاشة بهذا الفيلم؟

تلقّت الممثّلة التّركيّة، بورجو بيريجيك، عرضًا للمشاركة في بطولة فيلم “مادونا صاحبة معطف الفرو”، المأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب التّركيّ صباح الدّين عليّ.

وفي حال وافقت “بورجو”، على بطولة العمل، ستكون شريكة الممثّلَين بوران كوزوم (الذي سيلعب دور راسم صديق رائف بطل الرّواية) وصالح بادمجي الذي اشتهر بدوره في مسلسل “حبّ للإيجار” الذي من المفترض أن يقدّم دور رائف بطل الرّواية.

رواية “مادونا صاحبة معطف الفرو”، تروي قصة حبّ مؤثرة وحزينة، للسّيّد “رائف”، الذي كان انطوائيًّا حزينًا، عاش قصّة انهيار سببها الحبّ الذي عاشه في شبابه في برلين، لذلك لم يستطع التكيّف مع العالم الخارجيّ وتزوّج امرأة لا يحبّها.

تدور أحداث الرّواية في خطَّين زمنيَّين: عام ١٩٢٠ في ألمانيا وعام ١٩٤٠ في تركيا. سيتم سرد القصّة من منظور راسم صديق رائف.

الجدير بالذّكر، أنّ بورجو بيريجيك، بطلة مسلسل “فتاة النّافذة” وزوجها المصوّر الفوتوغرافيّ إيمري يتكين، رزقا طفلتهما الأولى، في شهر تمّوز/يوليو الفائت وأطلقا عليها اسم لونا.

وفي تصريح أدلت به مؤخّرًا، أعربت بورجو، عن سعادتها بفترة الحمل التي مرّت بخير وسلام وأعلنت أنّها ستتوقّف عن العمل في الفترة المقبلة لترتاح وتمضي الوقت اللازم إلى جانب ابنتها وزوجها.فهل تتراجع عن قرارها وتُوافق على تقديم الفيلم الجديد؟

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نذكر أنّ بيريجيك، كانت قد دخلت ضمن قائمة توب ٥ للممثّلات الأكثر مبيعًا للأعمال الدّراميّة إلى الخارج من الأعمال “فتاة النافذة”، “أغنية الحياة” و”فاطمة”.