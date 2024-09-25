الامارات | الإمارات تشارك في "الكونغرس" السنوي للتزلج.. والبطولة الدولية في "سكي دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك وفد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في "الكونغرس" الدولي للتزلج المقام سنويا في مدينة زيورخ السويسرية ضمن أعمال الدورة السنوية للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للتزلج "FIS" لمناقشة المستجدات والمقترحات المتعلقة بالبطولات الدولية والقوانين والأنظمة للموسم الشتوي المقبل 2025.

وترأس الوفد الإماراتي عضو مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم علي خادم وأعضاء لجنة التزلج محمد حسين خادم ومحمد العبدولي.

يذكر أن أغلبية الدول الاعضاء جددت الموافقة على استضافة الإمارات للبطولة الدولية للتزلج الموسم المقبل في "سكي دبي"، ما يؤكد ثقة الدول الأعضاء بالإمكانيات المتوفرة والجاهزية العالية لدولة الإمارات لاستضافة الاحداث الرياضية المختلفة.