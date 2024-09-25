وزير الرياضة يعقد اجتماعًا لمتابعة ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجتماعا؛ لمتابعة ترتيبات نهائى دورى مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك مناقشة إقامة دوري المدارس بالتعاون مع التربية والتعليم، بحضور مسئولي توتال وقيادات الوزارة.



تخلل الإجتماع، استعراض التسلسل الزمني لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة منذ يوليو 2023، وصولاً للمباراة النهائية بين منتخبي بني سويف والقليوبية، وكافة المنافسات والفعاليات التي تخللت ذلك، كما تطرق اللقاء إلي مناقشة إقامة دوري المدارس مع التربية والتعليم وإمكانية دخول توتال انرجيز بالمشروع.



لفت الدكتور أشرف صبحي إلى الحالة الإيجابية في الوسط الرياضي ناتج عن إقامة دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع المحافظات، ودوره في اكتشاف الموهوبين، وتسليط الضوء عليهم، وكذا العائد المادى الذي تحصل عليه المراكز المشاركة، والذى يتم الصرف منه تباعًا على الأنشطة والمشروعات ومكافآت اللاعبين.



ونوه الدكتور أشرف صبحى إلى الحرص على التوسع في إقامة مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بجانب أنشطة المركز نفسه، مشيداً بالإقبال الكبير من أعضاء مركز شباب الشيخ زايد على ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة المتنوعة بالمركز.