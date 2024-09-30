شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تعلن حملها وتكشف عن نوع الجنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، حملها من زوجها إدريس عبد العزيز، كما كشفت عن نوع الجنين وهى بنت، وذلك خلال ظهورها على غلاف إحدى المجلات الأجنبية بالنسخة العربية، حيث خضعت لجلسة تصوير أبرزت فيها حملها وبطنها المنتفخة.

ويأتي إعلان سلمى أبو ضيف عن حملها بعد أشهر قليلة من احتفالها بعد قرانها وزوجها والذى تم في شهر يونيو الماضى بحضور الأهل والأقارب، وبعد أن احتفلت سلمى وزوجها بهذه المناسبة مع أصدقائها من نجوم الوسط الفني.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها من إدريس عبد العزيز، في مايو الماضى، وذلك من خلال صورة نشرتها برفقته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها بخاتم الزواج، كما شارك إدريس فيديو له أثناء التقدم لطلب يد سلمى أبو ضيف، وموافقتها عليه، وإلباسها لخاتم الخطبة.

وفى سياق آخر صورت الفنانة سلمى أبو ضيف مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم هيبتا والذى يحمل اسم هيبتا المناظرة الأخيرة والذى انطلق الشهر الماضى، حيث بدأ صناع الفيلم التصوير بمشاهد سلمى أبو ضيف محاولة للانتهاء من دورها قبل ظهور ملامح الحمل على الفنانة الشابة.

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء اخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يستكشف فيلم هيبتا تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.