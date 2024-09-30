شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة الفنان إسماعيل فرغلى بمسجد الحامدية الشاذلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل اليوم الإثنين الفنان إسماعيل فرغلى، عزاء زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والتي رحلت عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

وسيطرت حالة من الحزن علي الفنان إسماعيل فرغلي أثناء تشييع جنازة زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منهم، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خالد منصور، شادي الفونس، وفاء عامر، نسرين أمين، محسن منصور.

وعلى جانب آخر، حل الفنان إسماعيل فرغلي ضيفاً مؤخرا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه أثناء تصويره مسلسل مع الفنانة روبي ومي عمر، تم اكتشاف ورم في الأحبال الصوتية، وبعد العرض علي استشاري كبير اكد له ضرورة إجراء عملية وإزالة الورم قائلا التمثيل أو حياتك في إشارة إلى ضرورة إجراء العملية وهى من أصعب لحظات حياتى في رحلة مرضي بمرض السرطان.

وأضاف إسماعيل فرغلي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د.عمرو الليثي أنني ذهبت إلى دكتور كبير وبعد اجراء الفحوصات أكد لى علي أهمية إجراء العملية ولكن قال لي بعد أن تنتهي من تصوير دورك سيتم عمل العملية، ووقتها قلت الحمد لله وأكدت علي زوجتي أن لا احد يعرف ذلك، وقال: "مش عايز حد يجيلي وسيبيني مع اللي خالقني، والحمد لله ربنا اكرمني وانقذني وبصلي وبشكر ربنا".

يذكر أن الفنان اسماعيل فرغلي ظهر كضيف شرف من خلال مسلسل مليحة الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وهو مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

