غادة عبد الرازق تتزين بعقد من الماس سعره خيالي

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، الأنظار لها خلال مشاركتها في حفل دار "Messina" الفرنسية.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ اختارت تنورة طويلة. مع توب بلون الأزرق الغامق.

جاءت التوب بحمالات رفيعة وبنمط الأوف شولدر، مع فتحة واسعة على الكتفين والصدر.

وتزينت غادة بمجوهرات باهظة الثمن، إذ اختارت عقد فخم يحتوي على 200 ماسة، من تصميم الدار الفرنسية، يصل سعره لإلى 45200 جنيه إسترليني.

كما اختارت غادة اسوارة ماسية وأقراط ناعمة.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية التي أبرزت ملامحها.

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