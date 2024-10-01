نور الغندور تسحر الجمهور بإطلالتها الغريبة من BALENCIAGA

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور بأخر إطلالتها و خطفت أنظار متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال والرقي و الاناقة، إرتدت فيه فستاناً ضيقاً و طويل بالون الأسود، بكمين طويلين، من دار أزياء BALENCIAGA ذات قبعة ضيقة موصولة به وضعتها على رأسها مع حذاء أسود عالي و ضيق ذات كعب عالي من BALENCIAGA أيضاً وصل سعره إلى 593 يورو، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية كبيرة لإكمال اللوك.

حسام جنيد إلى القاع بكلامه عن الفنانين اللبنانيين .. هجوم فتنوي لا يمت للتهذيب بصلة



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".



