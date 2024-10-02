إليكم سعر نظارة بلقيس الغريبة من دار Balenciaga

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بإطلالة مميزة خلال حضورها عرض دار Balenciaga واختارت فستانا لماعا من العلامة التجارية الشهبرة ونظارة شمي غريبة مع الاطلالة ويصل سعرها الى حوالي 599 دولار اميركي على الاقل بحسب موقع بيعه. وهذه النظارة لا تليق بكل الشابات فيجب ان تكون تتمتع بثقة عالية بنفسها وان تنسقها بطريقة ملفتة للنظر تماما كما فعل الستايلست اللبناني سيدريك حداد وهو يختار وينسق هذه الاطلالة المميزة لبلقيس التي تتمتع بحضور قوي وجمال وجاذبية واضحتان مما يجعل القطعة تتميز اكثر عليها.

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