فولفو تستعد لطرح أول سياراتها الكهربائية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو السويدية في مصر، لإطلاق أول سيارة كهربائية من فولفو خلال العام الجاري في إطار خطة الدولة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

من جانبها قالت نهى المليجي، مدير عام فولفو بمجموعة عز العرب، أن سيارات فولفو تتوافر حالياً في مصر بمجموعة متميزة من الطرازات تلبي احتياجات كافة العملاء.

وأكدت نهى المليجي أنه بالإضافة لموديلات XC40، وxc60، وxc90 المتوافرة حالياً في مصر، تستعد مجموعة عز العرب لإطلاق سيارات فولفو الكهربائية نهاية العام الجاري، مؤكدة أن جميع سيارات فولفو تقدم بضمان 3 سنوات بدون حد أقصى للكيلو متر.

وصرحت بأن مجموعة عز العرب، لديها توسعات كبرى مع علامة فولفو خلال الفترة القادمة، خاصة في مجال خدمة مابعد البيع، من خلال افتتاح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل بمنقطة أبورواش، باستثمارات كبيرة، على مساحة 5800 متر.

وأشارت إلى أن مجموعة عز العرب، تعمل وفق إستراتيجية طموحة ورؤية محددة، رغم التحديات والتغيرات الأخيرة التي طرأت على سوق السيارات.

جاء هذا على هامش اليوم العائلي الذي نظمته «عز العرب»، أمس الجمعة، لتجربة سيارات فولفو، والتعرف عن قرب على طرازات العلامة السويدية المتنوعة.

كانت مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو السويدية في مصر، قد نجحت مؤخراً في التعاقد مع نهي المليجي، لتتولى منصب مدير عام علامة فولفو في مصر.

وتعد «المليجي»، من أبرز الكوادر الإدارية المتميزة على مستوى سوق السيارات في مصر، وتمتلك خبرة واسعة، وتدرجت في العديد من المناصب، كان آخرها مدير عام سيات وكوبرا في مصر.

أسعار سيارات فولفو XC40، وxc60، وxc90

فولفو xc 40

تبدأ أسعار سيارات فولفو في مصر حالياً من 2690000 جنيه للفئة الأولى من السيارة فولفو xc 40، أما الفئة الثانية من فولفو xc 40 فتقدم بـ 2990000 جنيه.

فولفو xc60

أما السيارة فولفو xc60 فتقدم الأولى منها بسعر 3700000 أما الفئة الثانية من فولفو xc60 فتأتي بسعر 4100000 جنيه.

فولفو xc90

وتعد السيارة فولفو xc90 هي أغلى سيارات فولفو في مصر حيث تأتي بسعر 5200000 جنيه وتقدم بفئة واحدة من التجهيزات.