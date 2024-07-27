كولر يقترب من إنجاز جوزيه التاريخي مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المدرب السويسري مارسيل كولر على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم التاريخي للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي السابق.

حقق المدرب السويسري مارسيل كولر رقما جديدا مع النادي الأهلي بعد استمرار سلسلة الانتصارات بالفوز على المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ووعادل كولر، رقم الثنائي حسام البدري ورينيه فاير مع الأهلي في وقت سابق من حيث عدد الانتصارات المتتالية بواقع 16 انتصارا على التوالي في الدوري المصري.

خطوة واحدة..

مباراة واحدة تفصل كولر عن معادلة رقم مانويل جوزيه مع الأهلي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري المصري حيث حقق المدرب البرتغالي مع الفريق الأحمر 17 انتصارا على التوالي في موسم 2004 / 2005.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

يلتقي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، الإثنين المقبل، والموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو الجاري، في تمام التاسعة مساءًا.

وسيبحث المارد الأحمر عن الفوز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وذلك من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.