5 علامات تتصدر قائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن تصدر 5 علامات لقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي على مستوى الجمهورية.

شيفروليه تتصدر قائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والذي تعلنه مؤسسة الأهرام الشقيقة حصرياً، وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه، تصدرت علامة شيفروليه قائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي بنحو 827 سيارة.

ميتسوبيشي في المركز الثاني بقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً

أما المركز الثاني من قائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً فكان من نصيب علامة علامة ميتسوبيشى بعدد 99 سيارة وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

إيسوزو في المركز الثالث بقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لشهر مايو حصلت علامة إيسوزو على المركز الثالث بقائمة النقل الأكثر ترخيصاً بنحو 77 سيارة.

تويوتا في المركز الرابع بقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً

وأفاد تقرير المجمعة بأن علامة تويوتا حصلت على المركز الرابع بعدد سيارات مرخصة بلغ 57 سيارة.

سيارات جي ام سي تحتل المركز الخامس بقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي

jmc في المركز الخامس بقائمة السيارات النقل الأكثر ترخيصاً

وفي المركز الخامس جاءت سيارات jmc بعدد 53 سيارة مرخصة، وذلك وفقُاً للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات.

ارتفاع عدد السيارات النقل المرخصة خلال مايو الماضي

جدير بالذكر أن عدد السيارات النقل المرخصة بمختلف وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي بلغ 1272سيارة من بينها 30 مركبة موديل 2021 و 152سيارة نقل موديل 2022 و171 موديل 2023 و 926سيارة موديل 2024.

وبالمقارنة بتقرير شهر أبريل الماضي فإن عدد السيارات النقل المرخصة قد شهدت ارتفاعاً خلال شهر مايو 2024، حيث بلغ عدد السيارات النقل المرخصة خلال شهر أبريل الماضي نحو 1021سيارة من بينها 26 موديل 2021 و 146سيارة نقل موديل 2022 و136 موديل 2023 و 713سيارة موديل 2024.