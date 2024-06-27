"تانج".. أحدث سيارة كهربائية من بي واي دي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت صناعة السيارات الكهربائية تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتعد الصين من أكثر الدول تطوراً في هذا المجال، إذ تبذل شركات السيارات الصينية جهوداً كبيراً لإنتاج طرازات ذات إمكانات تكنولوجية هائلة. وتأتي شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي ضمن أبرز الشركات التي نجحت مؤخراً في إطلاق مجموعة من الطرازات الكهربائية المتطورة كان آخرها السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات “تانج”.

سرعة هائلة للسيارة تانج الكهربائية

وتزخر السيارة الكهربائية بي واي تانج بالعديد من التجهيزات، وتتمتع بقدرة كبيرة على التسارع، إذ تعتمد السيارة بي واي دي تانج الجديدة على محركين كهربائيين بقوة 380 كيلووات/517 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر، لتتسارع السيارة البالغ وزنها 6ر2 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر4 ثانية.

مدى السير 530 كيلو متر في الشحنة الواحدة

ودعمت بي واي دي تانج سيارتها الكهربائية الجديدة تانج ببطارية سعة 8ر108 كيلووات ساعة، توفر مدى سير يصل إلى 530 كلم في الشحنة الواحدة.

بي واي دي تانج الكهربائية الجديدة

ولتتناسب السيارة بي واي دي تانج مع معدلات الأداء العالية تم إدخال تعديلات وتحسينات على مجموعة التعليق؛ حيث توازن السيارة بين معدلات الأداء العالية للمحرك والرشاقة على الطريق والشعور بالراحة في المقصورة الداخلية.

وتتميز السيارة بي واي تانج الجديدة من خلال الرتوش التصميمية على المقدمة مع شبكة المبرد الجديدة والتصميم الجديد لفتحات التهوية وشريط الكروم الممتد على كامل المقدمة، بالإضافة إلى شريط الإضاءة الأنيق على المؤخرة، مع الكشافات العاملة بتقنية LED.

أبعاد السيارة بي واي دي تانج الكهربائية الجديدة

وتظهر السيارة بي واي دي تانج الكهربائية الجديدة بطول 4870 ملم وعرض 1950 ملم وارتفاع 1725 ملم. وتسع ما يصل إلى 940 لترا من الأمتعة.

المقصورة الداخلية للسيارة بي واي دي تانج

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بي واي دي تانج الكهربائية الجديدة بتجهيزات ثنائية اللون مع أشرطة إضاءة باللون الأزرق، فضلا عن شاشة كبيرة لنظام الملتيميديا وهو ما يجعلها من المركبات المتميزة في هذه الفئة.