أقل من سعر التوك توك .. أرخص سيارات فى سوق المستعمل بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث كثير من المواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة عن الأقل سعرًا ولكن بمواصفات خاصة بحيث تكون إعتمادية و موفرة أيضًا للوقود و كذا قطع الغيار نظرًا للظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.

وحرصًا من بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء نرصد لكم فى السطور القليلة القادمة أبرز السيارات المستعملة من الفئة الإقتصادية و كذا الأقل سعرًا فى سوق المستعمل.

فيات بولونيز " 1990 "

تعد سيارة فيات بولونيز، سنة التصنيع 1990، من ضمن قائمة السيارات المستعملة الأرخص سعراً، حيث يصل متوسط سعرها من 36 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه .

سيارة فيات بولونيز موديل 1990 عبارة عن سيارة مدمجة أقرب للهاتشباك بحجم كبير يشبه الاستيشن، وهي مناسبة للعائلات، وتم صناعتها في البداية في بولندا بالتعاون مع فيات، وتواجدت وصنعت في مصر من عام 1986 وحتي عام 1991 ضمن مشروعات النصر للسيارات، وتعتمد فيات بولونيز على قاعدة تصنيع فيات 125، واشتهرت بجسمها وهيكلها القوي .

تحصل سيارة فيات بولونيز موديل 1990 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع بألوان عدة داخل أسواق المستعمل ولازال يبحث عنها المحبين للسيارات الروسية والهيكل القوي.

فيات 128 " 1990 "

من ضمن السيارات المستعملة الأرخص سعراً تأتي سيارة فيات 128 وسنة تصنيعها 1991، ويصل متوسط سعرها 43 إلى 50 ألف جنيه.

السيارة كما نعلم سيدان شكلها مميز بأربعة أبواب، طولها 3.850 مم وعرضها 1.590 مم وارتفاعها 1.340 مم وطول قاعدة عجلاتها 2.445 مم فيها من الأمام مصابيح أمامية بينهما شبكة شهيرة سوداء تحمل شعار شركة فيات واكصدام امامي وخلفي بدعامات سوداء اللون من المطاط بالناحية الجانبية تحتوي على إشارات وكذلك على إشارات أمامية وجانبية على الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة بالإضافة مرايات جانبية ضم وفتحة عادم خلفية وإضاءة خلفية، ومقابض أبواب من النيكل، وزجاج يدوي بالأبواب الأربعة وراديو وكاسيت ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ومقاعد من الجلد وعدادات لقياس السرعة والبنزين والحرارة وأزرار للتحكم في إضاءة السيارة وطفاية سجائر أسفل الكاسيت ومراه في وسط صالون السيارة .

موتور السيارة فيات 128 موديل 90

السيارة مزودة بموتور جيد رباعي الأسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي ينتج قوة قدرها 55 حصان، و عزم أقصى للدوران 71 نيوتن متر، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 4 سرعات يجعلها تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 22 ثانية لتصل سرعتها القصوى 100 كم/ساعة مع معدل استهلاك للبنزين 6 لتر لكل 100 كيلو

سيات ابيزا " 1992"

كما تأتي أيضا سيارة سيات ابيزا وسنة تصنيعها 1992، ضمن السيارات الأقل سعرها، حيث يصل متوسط سعر تلك السيارة المستعملة إلى 55 ألف جنيه.

لادا 2105 " 1994 "

وتدخل أيضاً سيارة لادا 2105 وسنة التصنيع 1994، ضمن قائمة السيارات المستعملة الأقل في الفئة السعرية، حيث يصل متوسط سعرها إلى 47 ألف جنيه.

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