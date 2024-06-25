شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي للسيارات و شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" في شراكة مجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت شركة المجدوعي للسيارات – هيونداي وشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" علاقاتها المتطورة والممتدة لسنوات طويلة بعد الانتهاء من توقيع عقد جديد بين الطرفين لتوريد أكثر من 5000 سيارة من طرازات هيونداي الجديدة لدعم اسطول شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" في قطاع تأجير السيارات بالمملكة

ووقع اختيار شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على طرازات جينيسيس، هيونداي سوناتا، فينيو، اكسنت و i10 ، تم توقيع العقد بين الطرفين كلاً من المهندس شريف الجوهري المدير التنفيذي لشركة المجدوعي هيونداي و جينيسيس والسيد محمد النجران الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الجوهري بعد توقيع العقد نحن نقدم دائماً حلول متكاملة لشركائنا من شركات تأجير السيارات وشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" واحدة من اهم الشراكات التي نعتز بها. وبهذه الاتفاقية نقدم لهم مجموعة كبيرة ومختارة من طرازات هيونداي وجينيسيس الجديدة لتضاف الى اسطولهم الكبير، ولا تتوقف الخدمات هنا بل تصل لتقديم كافة الخدمات المساندة تعزيزاً لهذه العلاقة الاستراتيجية.

وختم قائلا: "نحن نفتخر بهذه الشراكة الممتدة لسنوات طويلة ونعمل دائما على تطويرها باستمرار."

من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بالعلاقة المتميزة التي تربط "يلو" مع شركة المجدوعي للسيارات والتي تهدف إلى تقديم الأفضل دائماً للعملاء، وذكر قائلاً: يمثل التعاقد مع شركة المجدوعي للسيارات لتوريد أكثر من 5000 سيارة إلى أسطولنا امتداداً للجهود التي نقوم بها في الشركة للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لعملائنا عبر توفير كافة الخيارات وأحدثها أمامهم، ونعمل في "يلو" لتوفير مختلف الخيارات التي تلبي كافة الرغبات واحتياجات الاستخدام أمام عملائنا.