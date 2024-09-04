بعد BMW.. مرسيدس مصر تحذر من شراء السيارات الكهربائية المخصصة للسوق الصينية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أيام قليلة من البيان الرسمي الذي أصدرته شركة جلوبال أوتو، الوكيل المحلي لسيارات BMW في مصر، والذي حذرت فيه من شراء سيارات العلامة الألمانية الكهربائية المخصصة للسوق الصينية، أصدرت شركة مرسيدس بنز إيجيبت، بياناً مشابهاً حذرت فيه أيضاً من الاستيراد الفردي لعدد من السيارات الكهربائية المصنعة خصيصًا للسوق الصينية فقط والتي لا تناسب المواصفات الفنية والمتعلقة بالشحن في مصر، كما أنها لا تتمتع بخدمات الضمان.

مرسيدس تحذر من السيارات الكهربائية المخصصة للصين

وقالت مرسيدس إيجيبت في بيانها الصادر اليوم "تعتز مرسيدس-بنز بثقة عملائها في منتجاتها، وقيامهم باقتناء سياراتنا الفاخرة والتي تتمتع بمكانة رائدة في الأسواق العالمية والسوق المصرية. وعليه، فإنّ رضائكم وسلامتكم يمثلان أهم أولوياتنا، حيث تتابع الشركة منتجاتها في كل الأسواق التي تعمل بها، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والاعتمادية” كما جاء في بيان للشركة".

وأضاف البيان الصادر عن مرسيدس إيجيبت اليوم "في هذا الإطار، لاحظت مرسيدس-بنز ايجيبت أن بعض موديلات سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية، خاصة EQA، EQB EQE، EQE SUV، EQS، EQS SUV والنسخ الرياضية فائقة الأداء من سيارات مرسيدس-AMG الكهربائية يتم استيرادها من الصين بصورة فردية، مع العلم بأن هذه الموديلات مصنّعة خصيصًا لتناسب ظروف واحتياجات ومتطلبات السوق الصينية".

وأوضح البيان الصادر اليوم عن مرسيدس إيجيبت "لذلك تنوه مرسيدس-بنز ايجيبت وشبكة موزعيها المعتمدين بأنهم لا يقدمون هذه السيارات للبيع في السوق المصرية، نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وإعدادات الشحن. وعلى ذلك فإن موديلات مرسيدس-بنز الكهربائية المستوردة من الصين لا تتمتع بمزايا الضمان في مصر".

واختتم البيان الصادر عن مرسديس إيجيبت اليوم "إننا ندرك أهمية راحة البال لكل عملاء مرسيدس-بنز، وندعوهم جميعًا للتأكد من أن سياراتهم الكهربائية تتوافق مع المعايير والمواصفات المحلية، والتواصل مع مرسيدس-بنز ايجيبت وشبكة موزعيها المعتمدين للحصول على أي معلومات أو مساعدة بهذا الشأن.. ومع ذلك، فستقوم مرسيدس-بنز ايجيبت من خلال شبكة موزعيها المعتمدين بتقديم بعض الخدمات المحدودة للسيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وفقًا للإمكانيات الفنية المتاحة لديها ومدى توافر قطع الغيار المطلوبة لدينا في مصر".