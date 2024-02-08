شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 110 شركات

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12202 نقطة، وبتداولات بلغت9.341 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 345.731 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.898 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 110 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 108، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، ومجموعة صافولا، والوطنية للتعليم، وميدغلف للتأمين، ومكة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، وتوبي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت السعودية، وسناد القابضة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على تراجع بنسبة 1.1%، عند 25449 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.487 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 2.678 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.341 مليار ريال.وارتفعت أسهم 25 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.