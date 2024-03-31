شكرا لقرائتكم خبر عن «القصيم القابضة» تتكبد خسائر بـ 6.7 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة القصيم القابضة للاستثمار خسائر تقدر بـ 6.713 مليون ريال في 2023، مقارنة بأرباح 7.049 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق خسارة للعام الحالي إلى تسجيل انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية مقابل تسجيل رد لخسارة الانخفاض في العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة قيمة مخصص الزكاة المكون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وتسجيل لرد لمخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة العام الحالي مقارنة بتكوين مخصص للخسائر الائتمانية العام السابق.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل: زيادة قيمة أرباح أعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة، والإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.