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المتحدة للتأمين» تحصل على موافقة لتسويق وبيع منتج لها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني استلامها، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج التأمين على المسؤولية المهنية لأخطاء الممارسين الصحيين للعملاء الأفراد في المملكة العربية .
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي التالي : (P-UCAC-1-I-24-035).
وأضافت أن تأثير مبيعات المنتج الجديد سيظهر على نتائج الشركة المالية للعام 2024.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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