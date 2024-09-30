رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تعزية إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي رئيس مجلس الوزراء في نيبال.