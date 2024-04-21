شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«باتك» توقع اتفاقية إطارية مع «سلوشنز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توقيع شركتها التابعة (حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) اتفاقية إطارية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والآليات لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.

وأضافت أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 10% من إيرادات شركة باتك وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م عند تشغيل كامل طاقة المشروع.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض، فيما تبلغ مدة العقد 10 سنوات.

وبحسب الشركة فإن من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للاتفاقية في الربع الرابع من العام الحالي 2024م.