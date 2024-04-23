شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الدولية: صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعيد رسم خريطة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين تستعد لتغيير خريطة صناعة السيارات في العالم من خلال زيادة صادراتها من السيارات الكهربائية والتي ستؤجج المنافسة في السوق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الوكالة إن شركات السيارات الصينية مثل بي.واي.دي وإم.جي المملوكة لمجموعة سياك موتور كورب أنتجت أكثر من نصف السيارات الكهربائية التي تم بيعها في العالم خلال العام الماضي.

وأضافت أنه في ضوء أن 60% من السيارات الكهربائية التي تم بيعها في الصين في العام الماضي أرخص من سيارات محركات الاحتراق الداخلي المناظرة وهو ما يعني أن الشركات الصينية في وضع جيد لزيادة حصتها من سوق السيارات الكهربائية في العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي عن السيارات الكهربائية في العالم إن "الشركات الصينية، التي تقيم مصانع في الخارج، تتوقع نموا قويا في مبيعات سياراتها الأقل سعر التي أطلقتها في الأسواق الخارجية عامي 2022 و2023 ... وهذا يظهر أن تكوين اقتصادات إنتاج السيارات الكهربائية يختلف بشكل ملحوظ عن اقتصادات صناعة السيارات التقليدية".

يذكر أن صادرات السيارات الصينية زادت خلال العام الماضي بنسبة 60% سنويا لتصبح أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم ومتفوقة على كل من اليابان وألمانيا بأكثر من 4 ملايين سيارة.

وبلغت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في العام الماضي 1.2 مليون سيارة بزيادة نسبتها 80% عن العام السابق، بفضل زيادة المبيعات في أوروبا وآسيا بشكل أساسي.

وأدت زيادة صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى زيادة مخاوف شركات السيارات الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن ورينو وستيلانتس.

وفي سبتمبر الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي الصيني لشركات السيارات المحلية وتأثير ذلك على عدالة المنافسة مع الشركات الأوروبية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض رسوم إغراق على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

