نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أن "استخبارات إسرائيل قدرت قبل العملية أن حزب الله من المرجح أن يرد بهجوم كبير على إسرائيل"، لافتاً الى أن "إسرائيل لم تبلغ إدارة بايدن مسبقا بعمليتها بشأن تفجير أجهزة استدعاء أعضاء حزب الله".
وذكر الموقع أن "العملية تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع في اجتماعات بين نتانياهو وكبار أعضاء حكومته والقادة"، مضيفاُ "إسرائيل نفذت العملية لنقل قتالها ضد حزب الله إلى مرحلة جديدة مع السعي لعدم بلوغ حرب شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": إسرائيل نفذت العملية لنقل قتالها ضد "حزب الله" إلى مرحلة جديدة مع السعي لعدم بلوغ حرب شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.