"أكسيوس": إسرائيل نفذت العملية لنقل قتالها ضد "حزب الله" إلى مرحلة جديدة مع السعي لعدم بلوغ حرب شاملة

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أن "استخبارات إسرائيل قدرت قبل العملية أن ⁧‫حزب الله‬⁩ من المرجح أن يرد بهجوم كبير على إسرائيل"، لافتاً الى أن "إسرائيل لم تبلغ إدارة بايدن مسبقا بعمليتها بشأن تفجير أجهزة استدعاء أعضاء ⁧‫حزب الله".

وذكر الموقع أن "العملية تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع في اجتماعات بين نتانياهو وكبار أعضاء حكومته والقادة"، مضيفاُ "إسرائيل نفذت العملية لنقل قتالها ضد حزب الله إلى مرحلة جديدة مع السعي لعدم بلوغ حرب شاملة".