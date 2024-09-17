رئيس الحكومة العراقية وجه بإرسال الطواقم الطبية العراقية وفرق الطوارئ إلى لبنان لتقديم المساعدة العاجلة

اعلنت الحكومة العراقية إرسال فرق طبية لمساعدة لبنان الذي تعرض لموجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال، مبديا قلقه من "توسيع دائرة الحرب" في المنطقة.

ونددت الحكومة العراقية في بيان بـ "الهجوم الصهيوني السيبراني الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين". واوضحت إن "هذه الأحداث، بجانب التهديدات والاعتداءات الأخرى المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان، هي أمور تستدعي تدخلا دوليا عاجلا من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب".

وتابع أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "وجه بإرسال الطواقم الطبية العراقية وفرق الطوارئ إلى لبنان لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف من آلام المصابين من الأبرياء المدنيين".