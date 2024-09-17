أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الاردن ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.
وذكر مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الرسمية الأردنية: القوات المسلحة تحبط محاولة دخول طائرة مسيرة المجال الجوي الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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