شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. صعود الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل في بورصة موسكو عند الإغلاق بمقدار 3.99 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند نهاية التداول السابق، ليصل إلى 93.2918 روبلاً.

وبدوره، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 19.61 كوبيكاً، ليسجل 99.5609 روبلات.

وانخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.95 كوبيك، ليبلغ 12.8360 روبلاً. بورصة موسكو وانخفض مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 26.44 نقطة، ما نسبته 0.76%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 3,452.73 نقطة.

كما تراجع مؤشر RTS بمقدار 7.64 نقاط، أي بنسبة 0.651%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليسجل 1166.53 نقطة.