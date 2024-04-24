شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2450 دولار أمريكي، بزيادة 0.82 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1630 يورو بزيادة 0.33 %. بورصة لندن وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26 %.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 20.94 نقطة، ليصل عند 8044.81 نقطة.