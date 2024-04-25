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احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الجزيرة على أساس سعر 16.18 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الجزيرة على أساس سعر 16.18 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الجزيرة أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيان على تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 16.18 ريال لهذا اليوم الخميس وإلغاء الأوامر القائمة.
وتضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين المقبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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