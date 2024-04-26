أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة نحو إنهاء أسبوع التداول بمكاسب بعد أسبوعين متتالين من الخسائر، وجاء هذا الارتفاع عقب تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي أعربت فيها عن تفاؤلها إزاء النمو الاقتصادي للبلاد، وتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر عقود خام برنت الآجلة بمقدار 31 سنتًا، وهو ما يمثل نسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 89.32 دولار أمريكي للبرميل الواحد، فيما شهد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة تقدر بـ23 سنتًا، أي بنسبة 0.3% ليبلغ سعره 83.80 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

وعلى مدار الأسبوع الحالي بأكمله، حقق خام برنت مكاسب تصل نسبتها إلى 2.3%، في حين بلغت نسبة المكاسب للخام الأمريكي حوالي 0.8%.

وكانت يلين قد صرحت لوكالة رويترز للأنباء يوم الخميس الماضي بأن بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول من السنة الحالية يمكن تعديلها بشكل تصاعدي، مضيفة أن معدلات التضخم ستتراجع بعدما تأثرت بمجموعة من العوامل “غير المألوفة” التي أدت إلى تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد في الآونة الأخيرة.

وأشارت يلين أيضًا إلى أنه من المحتمل أن يكون معدل النمو الاقتصادي الأمريكي أعلى مما تعكسه الأرقام الاقتصادية الفصليّة الأقل من المتوقعة.

وأظهرت هذه البيانات الصادرة مسبقًا أن هناك تباطؤًا في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. ولكن، وقبل تصريحات يلين، كانت التوقعات الخاصة بقرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أثرت على حركة أسعار النفط، حيث توقع المستثمرون احتمالية تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى شهر سبتمبر المقبل.

وتلقت أسعار النفط الدعم في بداية جلسات التداول لذلك اليوم جراء مخاوف متزايدة بخصوص الإمدادات النفطية في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.