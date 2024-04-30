رسميا.. ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم 30 أبريل 2024 في البنوك المصرية، وجاءت أسعار الصرف الدولار في اليوم كالتالي

سعر الدولار الأمريكي للشراء 47.85 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.95 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.85 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.95 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.95 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.85 جنيه

البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.85 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.95 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.85 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.99 جنيه